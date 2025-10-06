Сарафов откри форум на главните прокурори, макар според ВКС той вече да не е такъв

Докато юристи и половин правна гилдия спорят дали Борислав Сарафов изобщо още е и.ф. главен прокурор, самият той откри в София Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни и говори като човек, който очевидно няма намерение да си тръгва.

„Прокуратурата е гръбнакът на правовата държава“, заяви Сарафов. Той призова за „балканска прокурорска платформа“ и дори за уеднаквяване на законодателството в региона. Тази идея звучи дръзко на фона на това, че у нас не можем да се разберем кой съд има последната дума по въпроса кой е главен прокурор.

Докато от Асоциацията на прокурорите уверяват, че само Върховният административен съд може да реши съдбата на техния началник, а не Върховният касационен съд, Съюзът на съдиите настоява Сарафов просто да си подаде оставката. Според тях „трябва да се спре банализирането на злоупотребата с прокуратурата“.

Докато юристите се замерят с тълкувания от закона, Сарафов продължава да открива форуми и да играе ролята на гръбнак на правовата държава, макар че самата държава вече не е съвсем сигурна къде точно се намира гръбнакът ѝ.