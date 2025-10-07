Българските оператори ще бъдат подпомогнати от ИАОС и БСК за въвеждането на въглероден данък за вносните енергоемки стоки

Експерти от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) ще бъдат лектори на семинара, посветен на прилагането на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ). Събитието ще се проведе на 10 октомври в Българската стопанска камара (БСК), която е поканила за участие заинтересованите браншови организации с цел членовете им да бъдат подпомогнати за ефективното внедряване на механизма в България.

След като до края на тази година изтича преходният период с постепенно премахване на безплатните квоти по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на Европейския съюз, механизмът ще започне да се прилага в пълния си обхват от януари 2026-та. Вносът на желязо, стомана, алуминий, торове, електроенергия и водород от страни извън ЕС няма да е разрешен за вносители без статус на „Одобрен декларатор“.

ИАОС е националният компетентен орган за регистриране на вносителите в платформите на МКВЕГ и получаване на статус на „Одобрен декларатор“. Фирмите вносители вече правят съответните постъпки и очакването е на предстоящия семинар с членовете на БСК да бъдат изяснени и обсъдени правилата, последиците и изискванията за докладване за вносители от трети държави.

По време на семинара ще бъдат разяснени изискванията към деклараторите, процесът на одобрението им и мониторингът на деклараторите.

Механизмът за корекция на въглеродните емисии по границите е въведен за цялата митническа територия на ЕС. Той разписва правилата за налагане на въглеродна такса на границата за вноса на определени продукти, произхождащи от трети страни (страни извън ЕС), под формата на закупуване на сертификати за емисии. Механизмът е въведен с идеята, щом европейските фирми плащат за своите въглеродни емисии при производство на стоки, и вносителите също да бъдат облагани, за да има честна конкуренция.

Икономическият и социален съвет – консултативният орган, който изразява позицията на работодатели, синдикати и граждански организации, вече прие на своя пленарна сесия анализ на тема „Механизъм за коригиране на въглеродните емисии на границата: предизвикателства пред българската индустрия и пътища за преодоляването им“. В него се посочва, че един от основните рискове, свързани с оскъпяване на производството, е т.нар. „климатичен дъмпинг”. Той се проявява, когато трети държави, по собствен избор или поради липса на капацитет, изостават в прилагането на екологични стандарти и така поддържат по-ниска себестойност на производството и по-конкурентни цени. Именно в отговор на този проблем Европейската комисия въвежда МКВЕГ с цел да гарантира равнопоставеност между европейски и външни производители чрез въвеждането на въглероден данък за вносните стоки от определени въглеродно интензивни икономически сектори.