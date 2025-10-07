Lamborghini Manifesto показва бъдещи суперавтомобили

Главният дизайнер на Lamborghini Митя Боркерт публикува изображения на концептуалния автомобил Manifesto, който има за цел да покаже дизайнерската насока на италианската марка.

Шоу автомобилът е подготвен за 20-годишнината на студиото Centro Stile на Lamborghini. Боркерт нарече Lamborghini Manifesto „скулптура“, която отразява еволюцията на дизайнерската ДНК на марката. Концептът в реален размер е изложен в предприятието на компанията в Сант’Агата Болонезе.

Този суперавтомобил няма да се произвежда.

Футуристичният Lamborghini Manifesto се отличава с триъгълни фарове, Y-образни задни светлини, множество остри ръбове и необичаен стъклен купол с изпъкнали ръбове от страната на вратата. Формата на каросерията на Manifesto и аеродинамичните решения предполагат, че разработчиците на концепцията са разчитали на ефекта на земята (както е при болидите от „Формула 1“). Притискащата сила се генерира не от крила, а чрез насочване на въздушния поток под колата.

Предвид големия заден дифузьор, е възможно масивен V12 двигател да не се побере в такава кола и вместо това суперколата може да бъде оборудвана с електрифициран силов агрегат с по-компактни двигатели.

Lamborghini е собственост на Volkswagen Group чрез нейното дъщерно дружество Audi.

Феручо Ламборджини (1916-1993 г.), италианският автомобилен магнат, основава Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A. през 1963 г., за да се конкурира с Ferrari.