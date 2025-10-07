РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Lamborghini Manifesto показва бъдещи суперавтомобили

Главният дизайнер на Lamborghini Митя Боркерт публикува изображения на концептуалния автомобил Manifesto, който има за цел да покаже дизайнерската насока на италианската марка.

Шоу автомобилът е подготвен за 20-годишнината на студиото Centro Stile на Lamborghini. Боркерт нарече Lamborghini Manifesto „скулптура“, която отразява еволюцията на дизайнерската ДНК на марката. Концептът в реален размер е изложен в предприятието на компанията в Сант’Агата Болонезе.

Този суперавтомобил няма да се произвежда.

lamborghini manifesto

Футуристичният Lamborghini Manifesto се отличава с триъгълни фарове, Y-образни задни светлини, множество остри ръбове и необичаен стъклен купол с изпъкнали ръбове от страната на вратата. Формата на каросерията на Manifesto и аеродинамичните решения предполагат, че разработчиците на концепцията са разчитали на ефекта на земята (както е при болидите от „Формула 1“). Притискащата сила се генерира не от крила, а чрез насочване на въздушния поток под колата.

Предвид големия заден дифузьор, е възможно масивен V12 двигател да не се побере в такава кола и вместо това суперколата може да бъде оборудвана с електрифициран силов агрегат с по-компактни двигатели.

Lamborghini е собственост на Volkswagen Group чрез нейното дъщерно дружество Audi.

Феручо Ламборджини (1916-1993 г.), италианският автомобилен магнат, основава Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A. през 1963 г., за да се конкурира с Ferrari.

