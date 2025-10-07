От Ботевград и Елин Пелин предлагат помощ за почистването на боклука в „Люлин“ и „Красно село“

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От Ботевград и Елин Пелин са предложили по два камиона безвъзмездна помощ за кризисната ситуация със събирането на боклука в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“, съобщиха от Столичната община.

Заради въведеното кризисно сметосъбиране в двата района от 5 октомври до 19 октомври жителите са призовани да организират отпадъците си разделно и да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци. Сега за събирането на боклука се разчита на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), което ръководи завода в село Яна. На сайта на Столична община има карта с разположението на големи сиви контейнери.

Припомняме, че до кризисното сметосъбиране се стигна, след като договорът за сметосъбиране в районите изтече, а единственият кандидат в новата обществена поръчка – консорциумът „Почистване Триадица“ обяви цени над два пъти по-високи от прогнозните – от 166.9 лева/тон на 349 лева/тон без ДДС. От Продължаваме промяната – Демократична България неколкократно коментираха, че фирмите, участващи в консорциума, са свързани с Христофорос Аманатидис-Таки.

