БНБ пусна сребърна монета „125 г. Спешна медицинска помощ в България“

От 7 октомври Българската народна банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „125 години Спешна медицинска помощ в България“, съобщиха от централната банка.

Цената на монетата, която е с номинал 10 лева, при пускане в обращение е 180 лева (92.03 евро).

На лицевата страна на монетата в средата вляво е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лента, а вдясно е изписано числото на номиналната стойност „10“. Над него е изписана годината на емисията „2025“, а под него – надпис „ЛЕВА“ Околовръст е изписано: „БЪЛГАРСКА“ – отгоре, и „НАРОДНА БАНКА“ – отдолу.

На обратната страна на монетата между годините „1900“ и „2025“ са изобразени ръце, които образуват кръст; околовръст: надпис „125 ГОДИНИ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ“.

Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Монетата, която е с тираж от 4000 броя,

ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 7 октомври новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.