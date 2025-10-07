РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Папа Лъв XIV ще посети Турция и Ливан през ноември

Папа Лъв XIV

Папа Лъв XIV ще посети Турция и Ливан през късния ноември, информира Ватикана. Това е първото пътуване извън Италия за американеца като водач на Католическата църква.

Понтификът ще бъде в Турция от 27 до 30 ноември, преди да се отправи към Ливан, където ще остане от 30 ноември до 2 декември. Очаква се да говори за тежкото положение на християните в Близкия изток и да отправи призиви за мир в региона.

По време на посещението си в Турция папата ще се срещне с Патриарх Вартоломей, духовния водач на 260 милиона православни християни по света. Срещата е по повод честванията на 1700-годишнината от важен ранен църковен събор, който се е състоял в Никея (днешен Изник).

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

