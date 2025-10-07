Вокална група „Радиодеца“ открива сезона за 35 път

Вокална група „Радиодеца“ ще открие сезона с концерт на 10 октомври, от 19.00 часа в Първо студио на Българското национално радио. Маестра Илина Тодорова, която е диригент на групата още от създаването й през 1990 г., е подготвила програма с любими песни като „Зайченцето бяло“ и „Есен в гората“.

Включени са и известни песни от филми като „Боси времена“ и „Баща ми бояджията“. Децата ще изпълнят и песни, специално създадени за тях от композиторите Владимир Цанев и Борислава Танева.

Водещ на концерта ще е Мария Бояджиева от Радио София. Както всички музикални състави на БНР, и „Радиодеца“ изнасят концерти и правят звукозаписи на популярни и написани специално за тях детски песни, които звучат в радиоефира и се издават на дискове.

Билети за 10 октомври може да намерите в Рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на „Ивентим“.