Споразумение за примирие между сирийската армия и кюрдските сили

Сирийският министър на отбраната Мурхаф Абу Касра и командирът на Сирийските демократични сили генерал Мазлум Абди стигнаха до споразумение за всеобхватно прекратяване на огъня по всички фронтове в Северна Сирия. Примирието влиза в сила незабавно.

Последните сблъсъци между двете страни противоречаха на знаковата спогодба, подписана през март между водените от кюрдите Сирийски демократични сили и новото сирийско правителство, доминирано от ислямисти, припомня „Франс 24“.

Документът имаше за цел да започне обединяването на Сирия, разпокъсана от 14-годишната гражданска война, и да проправи пътя за интегрирането на регионалните кюрдски сили, които контролират една четвърт от страната.