ЕС подкрепя Италия във „войната с пастата“ на Тръмп

Съединените щати заплашват да наложат мита, достигащи 107%, върху Barilla и други италиански производители на паста заради предполагаем „дъмпинг“. Европейската комисия заяви, че ще подкрепи Италия, след американската „анти-дъмпингова“ митническа заплаха.
Министерството на търговията на Съединените щати е установило след проучване, че анти-дъмпингови мита са оправдани срещу 13 италиански компании, включително Barilla, както и луксозни марки като La Molisana и Pastificio Lucio Garofalo.
Налозите трябва да влязат в сила от януари и ще се прилагат върху вече въведеното от президента Доналд Тръмп 15-процентно обмитяване на целия внос от Европа, което на практика би качило митническите ставки до 107% за повечето първокласни италиански пасти.
Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони е подало официални жалби както до Вашингтон, така и до Брюксел, който управлява търговската политика на блока.
„Европейската комисия, в тясно сътрудничество с италианското правителство, води диалог със САЩ по това разследване и ще се намеси при необходимост“, заяви в понеделник Олоф Гил, говорител на комисията по търговия.
Брюксел може да заведе дело срещу американската държава в Световната търговска организация (СТО), ако сметне, че обвиненията са неоснователни. Въпреки че Белият дом рядко се съобразяват с решения на СТО, благоприятна присъда за ЕС би позволила ответни мерки.
Последици за Италия и САЩ
Coldiretti, влиятелната италианска агробизнес асоциация, предупреди, че митата биха били „фатален удар“ за италианските производители на паста, като същевременно ще качат цените за американските потребители. Според асоциацията, около половината от стойността на износа на суха паста от Италия за САЩ ще бъде засегната от налозите.
„Американските обвинения за дъмпинг са неприемливи и са инструмент за плана на Тръмп да премести производството в САЩ“, заяви президентът на Coldiretti Еторе Прандиини.
Италианското правителство, което има приятелски връзки с администрацията на Тръмп, се опитва да лобира пред Вашингтон за „модифициране“ на решението, базирано на данни за вноса на италианска паста в САЩ между юли 2023 и юни 2024 година.
Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че е създадена специална работна група, която координира действията с Брюксел, американските власти и засегнатите производители на паста.
„Качеството на италианската паста не е дъмпинг“, написа Таяни в социалните мрежи, добавяйки, че ще продължи усилията „да блокира фалшиви италиански продукти“.
През 2024 г. Съединените щати са внесли италианска паста за около 671 млн. евро, но същевременно са и голям износител на продукта за други държави като Канада и Япония.
Barilla разполага със значителни производствени мощности отвъд Атлантика, които няма да бъдат засегнати от митата.
