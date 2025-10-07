ЕС подкрепя Италия във „войната с пастата“ на Тръмп

Съединените щати заплашват да наложат мита, достигащи 107%, върху Barilla и други италиански производители на паста заради предполагаем „дъмпинг“. Европейската комисия заяви, че ще подкрепи Италия, след американската „анти-дъмпингова“ митническа заплаха.

Министерството на търговията на Съединените щати е установило след проучване, че анти-дъмпингови мита са оправдани срещу 13 италиански компании, включително Barilla, както и луксозни марки като La Molisana и Pastificio Lucio Garofalo.

Налозите трябва да влязат в сила от януари и ще се прилагат върху вече въведеното от президента Доналд Тръмп 15-процентно обмитяване на целия внос от Европа, което на практика би качило митническите ставки до 107% за повечето първокласни италиански пасти.

Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони е подало официални жалби както до Вашингтон, така и до Брюксел, който управлява търговската политика на блока.

„Европейската комисия, в тясно сътрудничество с италианското правителство, води диалог със САЩ по това разследване и ще се намеси при необходимост“, заяви в понеделник Олоф Гил, говорител на комисията по търговия. Брюксел може да заведе дело срещу американската държава в Световната търговска организация (СТО), ако сметне, че обвиненията са неоснователни. Въпреки че Белият дом рядко се съобразяват с решения на СТО, благоприятна присъда за ЕС би позволила ответни мерки. Последици за Италия и САЩ

Coldiretti, влиятелната италианска агробизнес асоциация, предупреди, че митата биха били „фатален удар“ за италианските производители на паста, като същевременно ще качат цените за американските потребители. Според асоциацията, около половината от стойността на износа на суха паста от Италия за САЩ ще бъде засегната от налозите.