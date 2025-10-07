Спряха ТИР на „Капитан Андреево“ с маркови стоки-менте

Гранични полицаи от ГКПП „Капитан Андреево“ и митнически служители хванаха над 20 000 текстилни изделия, имитации на популярни марки. В отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГДГП била получена информация за ТИР с унгарска регистрация, с който се превозвало голямо количество текстилни изделия, имитации на популярни търговски марки.

На 29 септември на ГКПП „Капитан Андреево“ същият товарен автомобил, влизащ от Турция, е спрян за проверка. Граничните полицаи разпоредили превозното средство да бъде проверено, включително с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол в товарното помещение са открити 85 колета с 14 050 чифта чорапи, 2882 текстилни изделия, сред които панталони, блузи, якета, както и 2120 шапки, всички с обозначения на световноизвестни марки. Открити са още 740 чифта спортни обувки и 568 чанти със символи на известни марки.

Общо в ремаркето са установени 20 370 изделия. за които има съмнение, че нарушават правата на интелектуалната собственост. Те са били предназначени за Словакия, Унгария и други европейски страни. В изпълнение на Европейския регламент 608/2013, касаещ защитата на правата върху интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.