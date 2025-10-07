Конкурент на „Райнметал“ критикува „директното възлагане“ на оръжейни поръчки

Шеф от австралийската отбранителна индустрия разкритикува „силата и влиянието“ на „Райнметал“, след като германската оръжейна група беше избрана да разработи лазерна технология за борба с дронове, която според него компанията му вече може да достави. Андреас Швер – главен изпълнителен директор на Electro Optic Systems (EOS), заяви, че е бил разочарован да научи миналия месец за плановете да се дадат на германския производител на танкове и артилерия 390 милиона евро за разработване на три прототипа лазерни системи за германския флот чрез „директно възлагане“ без открит търг.

Решението на германската агенция за обществени поръчки идва в момент на активна надпревара на европейските държави да запълнят пропуските в защитата си от дронове след серия от предполагаеми руски нахлувания. А Швер твърди, че то няма да гарантира справедлива и добра стойност за парите. „Обществена поръчка от единствен източник, без открит търг, не може да бъде в интерес на германския данъкоплатец“, коментира той за „Файненшъл таймс“. И допълни, че компанията му може да предложи два пъти по-голяма мощност за по-малко от половината цена за двойно по-кратко време.

Базираната в Канбера компания EOS, която има германско дъщерно дружество, сключи през тази година сделка с Холандия за 71 милиона евро, за да предостави на страната своите технологии. Австралийската фирма води и преговори с няколко други държави членки на НАТО. Критиките идват на фона на негативната реакция сред германските членове на парламента за директните възлагания, особено за разработване на нови продукти.

Това представлява и рядко срещана публична демонстрация на съперничеството в отбранителния бранш, тъй като компаниите се борят да се възползват от огромния скок в германските разходи за отбрана в отговор на нарастващата руска агресия и намаляващата роля на Съединените щати в европейската сигурност. Най-голямата икономика в Европейския съюз планира да похарчи 650 милиарда евро за отбрана през петте години до 2029 г. – над два пъти повече от сумата, похарчена от 2020 до 2024 година.

„Райнметал“ е най-голямата оръжейна компания в Германия и е в процес на разрастване на фона на скока в разходите за отбрана в родината си. Швер, който е и бивш изпълнителен директор на „Райнметал“, заяви, че директното възлагане се дължи на „пазарната мощ на германския оръжеен гигантl“. И добави, че неговата „абсолютна икономическа мощ и влияние“ правят германската държава доста зависима от компанията.