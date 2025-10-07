РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Украйна: Можем да построим блоковете в Хмелницката АЕЦ и без реактори от България

Украйна може да построи проектираните трети и четвърти блок на Хмелницката атомна централа и без да купува реактори от България, заяви украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук.

Не бихме искали да се фокусираме единствено върху българските реактори. Трябва да потърсим и други възможности, ако този вариант не проработи. Сега работим върху други варианти с нашите партньори“, каза Гринчук, цитирана от изданието „Украинска правда“.

Според правителствената програма проучването за рентабилността на проекта следва да бъде готово да края на този месец, а до края на годината в парламента на Украйна ще бъде внесен законопроект за дизайна и строежа на Хмелницката АЕЦ. 

