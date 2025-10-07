Разследване на „Вашингтон пост“ разкрива десетки случаи на измами със здравни застраховки на ветерани

От 2017 г. насам в САЩ са образувани 70 наказателни дела за измами при здравните застраховки, полагащи се на ветерани от войната. На това обръща внимание разследване на „Вашингтон пост„.

По-конкретно бившите военни използват здравните си застраховки за лечение на леки заболявания, несвързани с уврежданията, получени по време на бойните действия.

Годишната програма на САЩ за здравно осигуряване на 6.9 милиона ветерани с увреждания възлиза на 193 милиарда долара. Според последните данни на Министерството по въпросите на ветераните около 556 000 души получават обезщетения за екзема, 332 000 за хемороиди, 110 000 за доброкачествени кожни лезии, 81 000 за акне и 74 000 за разширени вени.

Много по-малко ветерани получават обезщетения за наранявания, свързани с бойните действия. Около 11 000 са военнослужещите, които, след като са получили тежки или значителни мозъчни травми от 2000 г. насам, имат право на обезщетение. По-малко от 1700 бивши военни получават обезщетения за инвалидност поради загуба на крак или ръка по време на войните в Афганистан и Ирак.

Разследването на „Вашингтон пост“ дава за пример и случай от 2024 г., когато американски съд осъдил ветеран от армията, който се е преструвал на парализиран, присвоявайки си 1.1 млн. долара държавни средства. През юни друг ветеран, участвал във Виетнамската война, се признал за виновен за това, че в продължение на 29 години, когато се явявал на регулярните медицински прегледи, се преструвал на сляп.

Журналистите от „Вашингтон пост“ коментират, че 70-те дела за измами, заведени от 2017 г. насам, показват, че Министерството по въпросите на ветераните редовно става жертва на някакви схеми. Сред делата има и такива срещу трима мъже, които никога не са служили в армията, но въпреки това са се представяли за герои от войната с увреждания, като двама от тях дори претендирали, че са били и военнопленници.