Активите на банковата система нараснаха до 201.9 млрд. лева през второто тримесечие

През второто тримесечие активите на банковата система нараснаха с 2.2% (4.3 млрд. лв.) и в края на юни възлязоха на 201.9 млрд. лева. Това четем в тримесечното издание „Банките в България“ се подготвя от управление „Банков надзор“ на Българската народна банка. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната.

Спрямо края на март се увеличиха кредитите и авансите, дълговите ценни книжа, както и размерът на позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“.

За същия период нараснаха привлечените депозити в банковата система, както и балансовият капитал.

Пазарният дял на значимите банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) в активите на банковата система през периода се повиши от 68.6% до 69.1%, докато този на по-малко значимите институции се понижи от 28.9% до 28.5 на сто. Делът на клоновете на чуждестранни банки остана близо до отчетения в края на март – 2.5 процента.

Размерът на активите на банковата система, съотнесен към БВП, в края на юни възлезе на 96.4% 2 (при 96.3% в края на март 2025 г.).

