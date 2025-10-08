РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Hennessy и Леброн Джеймс представят нова серия коняк V.S.O.P Limited Edition

Hennessy и Леброн Джеймс представят нова серия коняк V.S.O.P Limited Edition

Френският производител на коняк Hennessy и известният американски баскетболист Леброн Джеймс представят Hennessy V.S.O.P Limited Edition by LeBron James. Лимитираната серия съчетава майсторството на французите с уникалния стил и културното наследство на Леброн, като създава колекционерска бутилка за празнуване и социални събирания.

В центъра е характерният жест на Леброн – „короноването“(„crowning“ gesture) – символ на лидерство и издигане, изобразен върху ярко оранжева бутилка, вдъхновена от неговата динамична личност. Кампанията „The Second Decision“ отбелязва нов етап от партньорството и празнува съвместното творчество и културното наследство.

Бутилката предлага гладкия вкус на Hennessy V.S.O.P и е идеална за модерен коктейл Hennessy Sidecar, създаден за споделени моменти и празненства.

Лимитираната серия вече е налична в избрани пазари по света.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

