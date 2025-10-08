Ивелин Михайлов с коментар за статията в WSJ от трибуната на парламента – САЩ ни подават топката

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов изнесе декларация от името на парламентарната си група от трибуната на Народното събрание, която посвети на статията в WSJ, която преди дни разбуни духовете с намеци, че САЩ ще получат важни активи, ако изключат „близки съюзници“ на Борисов от „Магнитски“.

Според Михайлов статията разкрила как се случва престъпното управление в България. Напомни и как преди време от „Величие“ предупредили, че с последните нелегитимни парламентарни избори тръгва поредица от събития, която няма как да свърши добре, а най-лошото е международната излагация на настоящото Народно събрание.

След това Михайлов преразказа накратко статията – Джентри Бийч, приятел на Тръмп-младши обикалял из Европа в търсене на съдействие с цел да сключи енергийни сделки. Дошъл в България, като оставил усещането, че е близък до Тръмп-младши и поискал от българските институции да му представят информация за Балкански поток и за „Лукойл“.

Джентри Бийч споменал, че през пролетта Тръмп-младши ще посети България, нещо, което по-късно се случило. Според Ивелин Михайлов „политическата мафия“ надушила възможност да се договори с американския пратеник да остане още четири години на власт и да граби българското население, като срещу това решила да му даде и Балкански поток, и „Лукойл“.

„Лично аз съм запознат, че по онова време се обсъждаше продажбата на „Лукойл“ на турско-азербайджански консорциум и заради това стана и продажбата на бензиностанциите на „Газпром“ – това беше цяла схема„, продължи Ивелин Михайлов.

По думите му при срещата с Джентри Бийч бил начертан следният сценарий – Бойко Борисов да размени национално богатство – Балкански поток и „Лукойл“ – срещу свалянето на санкциите срещу Делян Пеевски и бившия финансов министър в правителството на ГЕРБ – Владислав Горанов.

Ивелин Михайлов коментира и че обстоятелството, че в САЩ публикуват подобна статия, означава, че тя е одобрена и подаване на топката на българските политици, като им се подсказва, че във Вашингтон са готови за смяна на сегашното мафиотско управление.

„Дали българските политици ще предприемат нещо, зависи от тях. Защо няма да го предприемат? Заради зависимости„, даде си сам отговор Ивелин Михайлов. Той добави и че Бареков отишъл при Борисов и го попитал за статията, а бившият премиер му отговорил, че целта била да привлече инвестиции за България.

„И ние казваме, че ще намерим инвестиции за АЕЦ „Белене“, като 51% ще са за България, а 49% от външни инвеститори, приемливи за Европейския съюз. И те ще създадат пряко и косвено 300 000 работни места„, продължи Ивелин Михайлов.

След това той разказа как през пролетта на 2023 г. Бойко Борисов го извикал на среща и му казал, че Ана Бърнабич – премиерът на Сърбия – е говорила с него на територията на три общини у нас да се поставят перки. „И така искаше да се унищожи развитието на тези три общини, само защото искаше отвънка някаква далавера„, коментира Михайлов.

Накрая лидерът на „Величие“ обясни и защо Недялко Недялков и Страхил Ангелов са повдигнали темата за хотела с водопада, в който инвестиции има съпругата на премиера Росен Желязков. Според Михайлов Бойко Борисов се е договорил с Делян Пеевски, с БСП, с ИТН, а вероятно и с „Демократична България“ и с „Възраждане“ как да стане министър-председател – ще изкара Делян Пеевски тотален антигерой, а после ще обяви, че правителството не може да работи без него.

„И заради бойните амбиции на един човек отново да стане министър-председател, ние търгуваме нашия суверенитет, бъдеще и ежедневно съсипваме държавата„, обобщи Ивелин Михайлов.

Накрая той обяви, че ако „Възраждане“ направи така, че настоящото правителство падне, то от „Величие“ ще излязат и публично ще обявят, че неправилно са ги обвинявали в договорености с ГЕРБ и Борисов.