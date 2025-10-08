РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Според Желязков има целенасочени опити за дестабилизация на политическата среда

В началото на редовното заседание на Министерския съвет премиерът Росен Желязков заяви, че в новия есенен политически сезон се наблюдават целенасочени въздействия върху политическата среда, насочени към създаване на нестабилност. Той призова министрите да не се поддават на колективни или лични провокации и да продължат да изпълняват задълженията си професионално и отговорно.

„Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, както и ясно изпълнение на целите и задачите от правителствената програма“, каза премиерът. По думите му, своевременните реакции на кабинета при обществени и природни кризи са показателни за ефективната работа на екипа.

Желязков изрази съболезнования към семейството на Стефан Иванов – служител на „Гранична полиция“, загинал при наводнението в курортното селище Елените, и пожела сила и кураж на неговите колеги.

Министър-председателят отбеляза, че „наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание“, тъй като кабинетът е навлязъл в своята политическа зрялост. „Редовен кабинет с ясен времеви мандат може правилно да адресира проблемите“, подчерта той.

