Криминалисти от СДВР спипаха дилър с над 3 кила различна дрога

дрога

Служители на сектор „Наркотици“ в Столична дирекция на МВР задържаха мъж с над три килограма различни наркотици, които пласирал в криптирано приложение. До ареста му на 6 октомври се стигнало след продължителни оперативни действия, информираха от МВР.

Столичните криминалисти задържали дилър и клиент след сделка за дрога в „Студентски град“. Първо е проверена 21-годишна бургазлийка, която купила 5 грама марихуана. Тревата е иззета при обиска, а непосредствено след това е задържан и 25-годишния дилър.

При обиска и претърсването на управлявания от него лек автомобил са намерени и иззети пликчета с бяло прахообразно вещество, вакуумирани пликове със суха тревиста маса и голяма сума пари. В хода на последвалите процесуално-следствени действия в апартамента, обитаван от него, са намерени и иззети близо 340 вакуумирани пликчета, съдържащи суха тревиста маса, множество пакетчета с бяло прахообразно вещество, халюциногенни гъби, електронна везна, вакуум машина и голяма сума.

treva 33

Клиентката и дилърът са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК. Резултатът от експертната справка сочи, че иззетите наркотици са над два килограма марихуана, около килограм кокаин и 10 грама халюциногенни гъби. Събраните материали са докладвани в Софийска градска прокуратура, на 25-годишния мъж е повдигнато обвинение за притежание на наркотични вещества с цел разпространение, наложена му е мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

