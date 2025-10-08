РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира промоционалната си кампания за нови кредитни карти с преференциални условия, която ще продължи до края на годината.

С нея всеки клиент с активна сметка в ПИБ, открита преди 01.10.2025 г., може да получи награда на стойност 50 лв., ако насочи свой приятел (без сметка в банката) да заяви и активира кредитна карта в периода на кампанията: 01.10.-31.12.2025 г.

Но това не е всичко. Награда от 50 лв. е предвидена не само за препоръчващия клиент, но и за препоръчания. Необходимо е той да извърши плащане с новата си карта на обща стойност минимум 3000 лв. за период от 3 месеца от датата на издаване на картата.

Кредитните карти на Първа инвестиционна банка се отличават с още по-добри условия за издаване. Те са без годишна такса за първата година и без годишна такса за всяка следваща година при направени плащания над минимален обем, който е в зависимост от вида на кредитната карта.

Повече информация може да намерите на сайта на Fibank.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени