Министерството на културата публикува списък с 268 литературни проекта, които минават на втори кръг за финансиране

На сайта на Министерството на културата са публикувани два списъка. В единия са изброени допустимите кандидати по сесията за подпомагане на творческите проекти в областта на литературата, а в другия – онези, които са отхвърлени като недопустими.

В първия списък има 268 автори и техните заглавия, а във втория – 6 литературни проекта, които не отговарят на условията.

Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансова подкрепа на творчески проекти имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата – белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или поставена на сцена минимум една авторска пиеса.

Общата сума, която Министерството на културата има право да разпредели по проектите в тази конкурсна сесия за 2025 г., е в размер на 400 000 лева. Един проект може да бъде подкрепен с до 6000 лева. Това означава, че ако всички се възползват от максималната сума, в рамките на една конкурсна сесия могат да бъдат финансирани 66 литературни проекта.

Ако пък експертната комисия вземе решение да подкрепи всички 268 автори, то всеки от кандидатствалите ще получи по 1492 лева – недостатъчна сума само за покриване на разходите по издаването на книга, а какво остава за стимулиране на творческия труд на автора. Ето защо комисията ще има нелек избор. Сред кандидаствалите автори са утвърдени имена като Едвин Сугарев, Любомир Халачев, Владко Мурдаров, Ивайло Диманов, Калин Терзийски, Георги Фотев, Бойка Асиова, Станислава Пирчева.

Спечелилите ще имат задължението да издадат книгата си в рамките на една година, след като подпишат договора с Министерството на културата.