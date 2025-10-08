„Несигурността е новата нормалност на света“, каза Кристалина Георгиева

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви в реч във Вашингтон, че „несигурността е новата нормалност“ за световната икономика.

Георгиева отбеляза и нарастващото обществено недоволство в много страни. „Много хора на много места, особено младите хора, изнасят разочарованията си по улиците. От Лима до Рабат, от Париж до Найроби, от Катманду до Джакарта – всички те искат по-добри възможности.“

В същото време, според управляващия директор на МВФ,

световната икономика е демонстрирала забележителна устойчивост на фона на търговската война,

започната от президента на САЩ Доналд Тръмп – икономиката на САЩ е избегнала рецесия, а се очаква световната икономика „да се забави само леко тази и следващата година“.

През юли МВФ прогнозира, че световният БВП ще нарасне с 3% тази година –

малко по-малко от очакваните 3.3% през 2024 година. „Преди да си отдъхнете, моля, обърнете внимание: глобалната устойчивост все още не е недвусмислено тествана. И има признаци, че ще бъде“, отбеляза Георгиева. Според нея, пълните потенциални негативни последици от тарифите, наложени от американските власти тази година, все още не са станали очевидни.

Ръководителят на МВФ направи тези изявления малко преди годишната среща на организацията, на която присъстват министри на финансите и управители на централни банки от много страни. Събитието ще се проведе от 13 до 18 октомври.