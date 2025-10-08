Образователният министър обясни защо не предлага мандатност за училищните директори

По време на обсъждането на първо четене на трите законопроекта за промени в Закона за предучилищното и за училищното образование, министър Красимир Вълчев обясни защо в предложенията на Министерския съвет не е предвидена мандатност за училищните директори, а алтернативен механизъм – ежегодна оценка и възможност за освобождаване. Причината – риск на всеки четири или пет години – системата да изпадне в безтегловност.

„Ние много трудно бихме могли да администрираме конкурси за близо 2400 училища и близо 2000 детски градини. При последните конкурси при 65% от случаите имаше успешно избрани директори, но при останалите 35% такива нямаше. Опитът ми показва, че най-големи проблеми има в едно училище, когато то е с временно изпълняващ длъжността директор. Стигали сме дори до затваряне на училище, защото то не е било управлявано от постоянен директор„, призна Вълчев.

Във връзка с ежегодната оценка на директорите Вълчев уточни, че досега при проверки се е следяло дали е попълнена документацията и според него така постоянно се е налагала културата на формализъм. Сега той предлага ежегодната оценка да зависи от резултатите на училището, от работата и усилията на директора. По думите на Вълчев такъв механизъм има в държавната администрация и по него всяка година се оценяват държавните служители.

Той цитира данни, според които освободените в резултат на подобна оценка са под 1 процент. Ето защо според него проблемът не е, че някой ще използва годишното оценяване на директора с цел политически натиск, каквито притеснения изрази Станислав Балабанов от „Има такъв народ“, а че оценяващите често пъти са милозливи и непрофесионално толерантни.

Петя Цанкова от „БСП-Обединена левица“ заяви, че нейната парламентарна група ще предложи между първо и второ четене редакции на законопроекта, така че предлаганата сега възможност при първа слаба годишна оценка учителят да бъде освобождаван от работа, да се прецизира с цел да се избегнат рискове от реваншизъм от личностен или политически характер.

От друга страна тя открои като положително връщането в училище на учителите – методисти. Тя изрази увереност, че те ще помогнат да се осигури приемственост между различните поколения учители и ще съдействат на онези от тях, които срещат трудности в работата си. Петя Цанкова обяви, че от „БСП-Обединена левица“ ще подкрепят предложението на Йорданка Фандъкова за възможно най-дълъг срок между първо и второ четене на трите законопроекта – първият с вносител Министерският съвет, вторият – с вносител Елисавета Белобрадова и група народни представители от ПП-ДБ, а третият с вносител Николай Денков и група народни представители – също от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.