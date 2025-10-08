Най-доброто време за тренировка преди сън

Опитвате се да вмъкнете тренировка във вечерната си рутина, но не сте сигурни как това ще се отрази на съня ви? Ето какво казват експертите за упражненията преди лягане.

Има някои логични неща, които всички знаем: упражненията изморяват, а умората помага да заспим.

Професор Кевин Морган, основател на Клиничното звено за изследване на съня в Университета в Лъфбъро, посветил кариерата си на темата за съня, споделя, че дори елитните спортисти често не спят добре.

„Спортистите спят зле, а елитните спортисти — най-зле. Телата ги болят, мускулите им потрепват, те са постоянно „на ток“ хора,“ казва Морган. „Пътят към добрия сън не е да тренираш като елитен спортист.“

Според Морган, кога точно да тренираме преди сън зависи от интензивността и редовността на упражненията. Той потвърждава, че безсънието след тренировка, е напълно нормално – интензивните упражнения буквално унищожават способността ни да заспим.

„Изключително натоварващата активност не е пътят към добрия сън,“ казва Морган.

„Не е необичайно хора с хронично безсъние, които твърдят, че са „опитали всичко“, да включват и тежки тренировки в това „всичко“. Връзката между съня и физическата активност не е линейна.“

Традиционното правило беше да избягваме упражнения поне три часа преди лягане, но според нови проучвания по-леката активност може да се извършва и по-късно вечер.

„Ако сте сериозен бегач и ще правите 10 километра, по-добре не го правете час преди да си легнете,“ обяснява Морган. „На тялото му трябва време да се охлади, но нещо по-леко няма да ви навреди.“

Д-р Йохан Мьорлинг, специалист по съня и дихателни заболявания в болницата Guy’s and St Thomas’ в Лондон, допълва, че една от причините упражненията да ви държат будни е симпатиковата нервна система – мрежата от нерви, отговорна за реакцията „бий се или бягай“.

„Макар упражненията да ви изморяват, те активират симпатиковата нервна система, което ви дава енергиен тласък,“ казва Мьорлинг.

„Така че, дори и да заспите, сънят може да е по-лек или по-къс.“

Упражненията през деня, обаче, помагат за по-добър нощен сън.

„Физическата активност има множество ползи,“ добавя той. „Помага при тревожност, а усилието през деня стимулира производството на мелатонин — един от основните хормони, регулиращи съня.“

Мелатонинът се покачва вечер и спада през деня; често се използва като добавка при хора с безсъние.

Истинският ключ към баланса между упражненията и съня обаче може би не е кога тренирате, а доколко сте последователни.

Учените наричат това „цайтгебери“ (от немски Zeitgeber — „даващ време“) — сигнали, които казват на тялото кога да се събуди и кога да заспи. Най-силен такъв сигнал е светлината, но упражненията са вторият по сила фактор.

Няма универсално „най-добро“ време за тренировка преди сън.

Но ако спортувате по едно и също време всеки ден (приблизително), ще можете да обучите вътрешния си часовник така, че да ви осигури максимална енергия през деня — и по-добър сън, когато ви е нужен.

