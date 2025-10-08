Полиция влезе в сградата на Община Несебър

Полиция е влязла в сградата на Община Несебър, твърди в кореспонденция БНТ.

Малко преди 15:00 ч. служители на МВР са влезли в сградата на общината, пред входа има засилено полицейско присъствие.

Според неофициалната информация започнала е документна проверка, свързана с изнесените до момента данни за строителството в „Елените“.

По рано днес стана известно, че пред сградата на проектантска организация на бул. „Стефан Стамболов” 120 в Бургас също има засилено полицейско присъстваи. Униформените и представители на прокуратурата са влезли в Регионалната дирекция за национален строителен контрол, която се намира на втория етаж.