Европейската комисия представи план да намали наполовина количеството стомана, което може да се внася в блока без мито, а всичко над него ще се облага с нова 50-процентна митническа ставка. ЕС е най-значимият пазар на произведената на Острова сплав с износ на стойност около 3 млрд. брит. паунда, което е 78% от продукцията, предназначена за външните пазари. ЕК е подложена на натиск от някои държави членки и техните промишлени сектори, които се борят с евтин внос от Китай и Турция.

Европейският блок предлага безмитните квоти за внос на стомана да бъдат сведени до 18.3 милиона тона годишно – с 47% по-малко от 2024 година. Новите мерки трябва да влязат в сила в началото на 2026-а, но първо трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент.

„Имаме глобален излишък на мощности, нелоялна конкуренция, държавни субсидии и дъмпинг на цените и реагираме на това“, заяви Стефан Сежурне, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия по индустриална стратегия и просперитет. „През 2024 г. в стоманодобивния сектор бяха загубени 18 000 работни места … твърде много и трябваше да го спрем“, допълни той по време на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург.

Новината е поредният удар за британската стоманена индустрия, след като планираното споразумение за премахване на митата върху британския износ на стомана към САЩ беше замразено безсрочно през септември.

Няколко компании вече са в критично финансово състояние. Правителството пое контрола върху китайски заводи в Сканторп по-рано тази година, а фабриките на Liberty Steel в Ротеръм и Стоксбридж също преминаха под държавно управление през миналия месец.

На път за Индия на 8 октомври премиерът Киър Стармър заяви, че кабинетът ще окаже силна подкрепа на британската стоманена индустрия, която може да бъде сериозно засегната от митата на ЕС.

В отговор на новината генералният директор на UK Steel, Гарет Стейс, каза, че Лондон „трябва да направи всичко възможно, за да осигури отделни национални квоти за Обединеното кралство, защото в противен случай ни чака бедствие“.

Решението на ЕС е частично в отговор на действията на американския президент Доналд Тръмп, който по-рано тази година рязко увеличи обмитяването на произведената зад пределите на САЩ стомана, обосновавайки се с опасения относно Китай, и призова други държави да направят същото.

Канада, Мексико и Бразилия също взеха мерки за защита на своите производители, за да компенсират загубите от американския пазар и нарастваща конкуренция у дома.

По повод на британските опасения, еврокомисарят по търговия Марош Шефчович заяви, че очаква да има „пълноценно взаимодействие с Великобритания“ и намекна, че в бъдеще може да бъде договорена отделна квота за англичаните.

А Катлийн ван Бремпт – заместник-председател на Комисията по международна търговия в Европейския парламент – заяви, че ще защитава интересите на Острова през следващите дни, защото „Обединеното кралство е наш много близък съюзник.“

Лиам Бейтс, управляващ директор на Marcegaglia UK в Шефилд, която произвежда неръждаеми стоманени изделия за износ в ЕС, определи новината като „сериозен удар“ и „едно от най-големите предизвикателства … от много време насам“. Като „сега големият въпрос е в детайлите – ще успее ли британското правителство да постигне някакво споразумение, което да смекчи удара?“

