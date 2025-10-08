Shell очаква по-висока печалба за третото тримесечие от търговия и производство

Британският петролен гигант Shell очаква по-висока печалба за третото тримесечие благодарение на силна търговия със синьо гориво, по-голямо производство, увеличени обеми на втечнен природен газ (LNG) и по-високи маржове на печалбата от рафинирането на продукцията.

Компанията посочва, че търговията и оптимизацията в поделението Integrated Gas ще бъдат значително по-добри спрямо второто тримесечие, а печалбата от маркетинг и търговия в направленията за химикали и горива също се очаква да нарасне. Shell ще публикува пълните резултати за третото тримесечие на 30 октомври.

Прогнозата за количествата LNG е 7.0-7.4 милиона тона, а за добива – 1.79-1.89 млн. барела еквивалент на суров петрол на ден, което е над предишните очаквания. Печалбата от преработката на горивото се оценява на 11.60 долара на барел спрямо 8.90 долара за второто тримесечие на финансовата година.

Според анализатори като Ричард Хънтър, тези данни показват ясни области на растеж, които могат да зарадват инвеститорите, въпреки загубите в бизнеса с възобновяема енергия.

След актуализацията акциите на Shell поскъпнаха с 2% в Лондон, а ръстът им от началото на годината е около 10%, въпреки по-ниските цени на черното злато.

Очакваните по-високи търговски резултати за третото тримесечие на най-големия търговец на LNG в света могат да доведат до още по-добри финансови резултати за компанията.