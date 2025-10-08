Държавата отпуска еднократна помощ от 3000 лева за пострадали от наводненията

Правителството реши да отпусне еднократна помощ от 3000 лева на хората, чиито имоти са пострадали от природни бедствия през 2025 година. Предложението е на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Помощта ще е допълнение към еднократната помощ за преодоляване на инцидентно възникнали потребности, която се отпуска по Закона за социално подпомагане в размер до 1914 лева.

По този начин държавата ще подкрепи хората, които не могат да възстановят домовете си сами в изключително тежката за тях ситуация. Допълнителната помощ ще се предоставя на пострадалите, при условие че засегнатото жилище е законно и единствено за семейството и то не може да го възстанови със собствени средства. По същия начин кабинетът подпомогна домакинствата, чиито имоти бяха засегнати от пожарите през лятото. Тогава държавата осигури 900 000 лева за еднократно подпомагане, с които ще бъдат подкрепени и пострадалите при скорошните наводнения.

Помощта от 3000 лева ще се получава по списък, който ще се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане след социална анкета. При нея ще се преценява дали доходите на пострадалите не им позволяват да ремонтират домовете си. Не е необходимо хората да кандидатстват допълнително, за да получат средствата, които ще се изплащат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на пострадалите.