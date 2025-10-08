Кабинетът прие промени в Тарифа № 4 на МВР заради въвеждането на еврото и актуализиране на таксите

Министерският съвет одобри проект на Постановление за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Промените са във връзка с прилагането на Закона за въвеждане на еврото в България, който предвижда актуализиране на подзаконовите нормативни актове в съответствие с принципите за защита на потребителите, прозрачност и автоматично превалутиране на сумите от левове в евро.

Освен превалутирането, се предвижда и актуализация на някои такси, сред които:

издаване на становища за допустимост на строителни продукти;

разрешения за дейности, свързани с пожарната безопасност;

протоколи за класификация на строителни продукти по устойчивост и реакция на огън;

сертификати за правоспособност при работа със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи газове;

удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене.

Калкулации на разходите за предоставяне на тези административни услуги не са извършвани повече от десет години за част от тях, а последните актуализации за други датират от 2018 година. Според Министерския съвет промените ще осигурят по-реално покриване на разходите за експертен труд и ресурси, вложени при изготвянето и издаването на съответните документи.