НОИ въвежда единен електронен портал за онлайн услуги

Националният осигурителен институт (НОИ) ще подобри дигиталните си услуги до края на годината, стана ясно от прессъобщение на институцията. За целта досегашната система „Е-услуги и справки“ ще бъде постепенно преустановена, за да се премине към единен портал.

Чрез него потребителите ще имат достъп до личната си информация, за което няма да се изисква регистрация, а единствено удостоверяване на самоличността. Предвижда се и възможност за заявяване на електронни услуги като е необходимо въвеждането на електронна поща за обратна връзка.

