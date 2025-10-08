„Възраждане“ смята, че решението на кризата с боклука е общините да поемат пълния контрол над дейностите

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че решението на кризата с боклука е всички дейности да се извършват под ръководството на съответната община. Той обясни, че там, където общините сами организират сметосъбирането, разходите са значително по-ниски, а градовете – по-чисти. Като пример Костадинов посочи община Стралджа, където разходите за сметосъбиране са намалели три пъти, след като общината е създала собствена фирма за боклука вместо частна.

Депутатът подчерта, че държавата не е лош стопанин, но има хора, които искат да прехвърлят функциите ѝ на частни фирми, които след това източват милиарди. Той добави, че кризата с боклука се повтаря циклично и е резултат от голямото присъствие на мафията, като вината е както на държавното, така и на общинското управление. Костадинов призова столичния градоначалник Васил Терзиев да реши проблема максимално бързо и поиска премиерът Росен Желязков да прекрати намесата на мафията в столицата.

По отношение на ситуацията в Елените, Костадинов отбеляза, че вината е на общината и на държавните органи.

В отговор на предложение на Румен Христов от ГЕРБ-СДС президентът да няма право да участва в политиката две години след края на мандата си, Костадинов заяви, че това би представлявало лустрация и е невъзможно да се спре политик да се занимава с политика.

По повод статията в „Уолстрийт джърнъл“, според която Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши, Костадинов посочи, че такава среща е недопустима и депутат не може да преговаря със сина на американския президент.