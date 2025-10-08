РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Възраждане“ смята, че решението на кризата с боклука е общините да поемат пълния контрол над дейностите

"Възраждане" смята, че решението на кризата с боклука е общините да поемат пълния контрол над дейностите

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че решението на кризата с боклука е всички дейности да се извършват под ръководството на съответната община. Той обясни, че там, където общините сами организират сметосъбирането, разходите са значително по-ниски, а градовете – по-чисти. Като пример Костадинов посочи община Стралджа, където разходите за сметосъбиране са намалели три пъти, след като общината е създала собствена фирма за боклука вместо частна.

Депутатът подчерта, че държавата не е лош стопанин, но има хора, които искат да прехвърлят функциите ѝ на частни фирми, които след това източват милиарди. Той добави, че кризата с боклука се повтаря циклично и е резултат от голямото присъствие на мафията, като вината е както на държавното, така и на общинското управление. Костадинов призова столичния градоначалник Васил Терзиев да реши проблема максимално бързо и поиска премиерът Росен Желязков да прекрати намесата на мафията в столицата.

По отношение на ситуацията в Елените, Костадинов отбеляза, че вината е на общината и на държавните органи.

В отговор на предложение на Румен Христов от ГЕРБ-СДС президентът да няма право да участва в политиката две години след края на мандата си, Костадинов заяви, че това би представлявало лустрация и е невъзможно да се спре политик да се занимава с политика.

По повод статията в „Уолстрийт джърнъл“, според която Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши, Костадинов посочи, че такава среща е недопустима и депутат не може да преговаря със сина на американския президент.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени