Omega представи трейлър на видеоиграта 007: First Light с акцент върху часовника Seamaster

Прозиводителят на часовници Omega представи нов трейлър за видеоиграта 007: First Light, която разказва за произхода на Джеймс Бонд. В играта мощната „джаджа“ (многофункционално оръжие ) на Бонд е часовника Seamaster, способен да стреля с лазери и упойващи стрели.

Трейлърът беше пуснат по случай Деня на Джеймс Бонд, а клипът показва първи кадри от съдържанието на приключенската игра, разработена от IO Interactive (студиото зад Hitman) в партньорство с Amazon MGM Studios. Играта ще разкаже нова самостоятелна история за младия Бонд, като акцентът е върху неговия легендарен часовник.

В трейлъра, Q показва на младия Бонд функциите на часовника: „Настроих часовника ти на полеви режим. Има променлив обхват и 360-градусов ъгъл на действие. Защо не го пробваш?“ След това започват вълнуващи действия – стрелба с лазери, взаимодействие с електрически устройства, изстрелване на успокоителни стрели и активиране на малки експлозиви.

Дизайнът на виртуалния часовник е вдъхновен от Seamaster 300 Chronograph, с сив циферблат, оранжеви и бронзови акценти и здрава каишка. В момента Omega не предлага точно този модел, но вероятно би бил много популярен.

С трейлъра, Omega умело свързва реалния си часовник с дигиталния образ на Бонд, подобно на подхода на Hamilton с Call of Duty. Ако играта оправдае очакванията, 007: First Light може да се превърне в значимо попълнение към франчайза.

Играта ще излезе на 27 март 2026 година.