РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Omega представи трейлър на видеоиграта 007: First Light с акцент върху часовника Seamaster

Omega представи трейлър на видеоиграта 007: First Light с акцент върху часовника Seamaster

Прозиводителят на часовници Omega представи нов трейлър за видеоиграта 007: First Light, която разказва за произхода на Джеймс Бонд. В играта мощната „джаджа“ (многофункционално оръжие ) на Бонд е часовника Seamaster, способен да стреля с лазери и упойващи стрели.

Трейлърът беше пуснат по случай Деня на Джеймс Бонд, а клипът показва първи кадри от съдържанието на приключенската игра, разработена от IO Interactive (студиото зад Hitman) в партньорство с Amazon MGM Studios. Играта ще разкаже нова самостоятелна история за младия Бонд, като акцентът е върху неговия легендарен часовник.

Omega представи трейлър на видеоиграта 007: First Light с акцент върху часовника Seamaster

В трейлъра, Q показва на младия Бонд функциите на часовника: „Настроих часовника ти на полеви режим. Има променлив обхват и 360-градусов ъгъл на действие. Защо не го пробваш?“ След това започват вълнуващи действия – стрелба с лазери, взаимодействие с електрически устройства, изстрелване на успокоителни стрели и активиране на малки експлозиви.

Omega представи трейлър на видеоиграта 007: First Light с акцент върху часовника Seamaster

Дизайнът на виртуалния часовник е вдъхновен от Seamaster 300 Chronograph, с сив циферблат, оранжеви и бронзови акценти и здрава каишка. В момента Omega не предлага точно този модел, но вероятно би бил много популярен.

Omega представи трейлър на видеоиграта 007: First Light с акцент върху часовника Seamaster

С трейлъра, Omega умело свързва реалния си часовник с дигиталния образ на Бонд, подобно на подхода на Hamilton с Call of Duty. Ако играта оправдае очакванията, 007: First Light може да се превърне в значимо попълнение към франчайза.

Играта ще излезе на 27 март 2026 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени