Първата цигулка на Алберт Айнщайн достигна цена от 860 000 паунда на търг

Цигулката на Алберт Айнщайн – първият му инструмент Zunterer от 1894 г., бе продадена на търг за 860 000 паунда, като с включената комисионна крайната цена надхвърля 1 милион паунда. Продажбата се състоя в Dominic Winter Auctioneers и приключи за около 10 минути.

Айнщайн е започнал да учи цигулка на около четири години и свирел всеки ден до края на живота си.

Всички предмети от търга първоначално са били подарени на неговия приятел Макс фон Лауе през 1932 г., след което са преминали към почитателката му Маргарете Хомрих, а сега са предложени на търга от нейното праправнуче.

Друга цигулка на Айнщайн, подарена при пристигането му в Съединените щати през 1933 г., бе продаден на търг през 2018 г. за 516 500 долара (370 000 паунда).