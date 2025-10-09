РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Еврокомисията разследва твърдения за унгарски шпионаж в институциите на ЕС

Европейската комисия разследва твърдения за унгарски шпионаж в институциите на ЕС. Комисията е създала вътрешна група, която да провери изнесените в медиите данни за предполагаеми действия на унгарски разузнавачи, опитвали се да се инфилтрират в институциите на Европейския съюз под дипломатическо прикритие, предаде БНР.

Разследване, водено от германското списание „Шпигел“, твърди, че между 2015 и 2017 година унгарски агенти са се опитвали да шпионират и вербуват служители на европейските институции. В този период настоящият еврокомисар по здравеопазването Оливер Вархеи е бил постоянен представител на Унгария в ЕС.

„Комисията приема такива твърдения много сериозно. Създадена е вътрешна група, която да провери случая. Оставаме ангажирани да защитим персонала, информацията и мрежите на Комисията от нелегално разузнавателно наблюдение“, заяви говорителят Балаш Уйвари.

Той припомни, че всички еврокомисари преминават през задълбочен процес на проверка и изслушване пред Европейския парламент, като са длъжни да спазват изискванията на европейските договори и Кодекса на поведение.

Завеждащата пресслужбата на ЕК Паула Пиньо допълни, че случаят е бил докладван на председателката Урсула фон дер Лайен.

