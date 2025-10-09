Джак Айхел подписа договор за 108 млн. долара с Vegas Golden Knights от НХЛ

Американският нападател Джак Айхел подписа осемгодишно удължаване на договора си с клуба от Националната хокейна лига (НХЛ) Vegas Golden Knights. Новият договор е със средна годишна заплата от 13.5 милиона долара или общо 108 млн. долара.

Споразумението ще влезе в сила от следващия сезон. Договорът на Айхел е третият най-висок в историята на НХЛ по отношение на средната годишна заплата. Нападателят на Minnesota Wild Кирил Капризов води в лигата по заплата (17 милиона долара; започва от следващия сезон). Договорът на нападателя на Edmonton Oilers Леон Драйзайтъл (14 милиона долара) е втори.

Джак Айхел играе за „Вегас“ от 2021 година.

Той спечели Купа „Стенли“ с клуба през 2023-а. Айхел поведе отбора по голмайстори в този плейофен сезон, записвайки 26 точки (6 гола, 20 асистенции) в 26 мача. Той също така е играл и за „Бъфало Сейбърс“. Центърът е изиграл 657 мача в НХЛ (включително редовния сезон и плейофите), записвайки 655 точки (250 гола, 405 асистенции).

Джон Робърт Айхел (роден на 28 октомври 1996 г.) е американски професионален център по хокеи на лед и заместник-капитан на отбора на „Вегас Голдън Найтс“ от Националната хокейна лига (НХЛ). Той е избран под второто общо класиране в драфта на НХЛ през 2015 г. от „Бъфало Сейбърс“. Преди да влезе в лигата, Айхел е описан на 17-годишна възраст като „новото лице на американския хокей“ и е смятан за член на изгряващ клас от поколения таланти в спорта.

Айхел е носител на наградата „Хоби Бейкър“ за 2015 г., връчвана на най-добрия млад хокеист на лед в Националната колежанска атлетическа асоциация. Той е вторият първокурсник, спечелил наградата, след Пол Кария през 1993 година. Айхел печели Купа „Стенли“ с Голдън Найтс през 2023 г. при първото му участие в плейофите.