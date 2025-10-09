Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен безпроблемно преживя два опита за отстраняването ѝ, след като Европейският парламент (ЕП) отхвърли на 9 октомври двата вота на недоверие, внесени от крайнодесни и от леви групи.

Евродепутатите гласуваха против двете предложения, като 378 от общо 720 членове подкрепиха Фон дер Лайен при първия вот и 383 – при втория.

Фон дер Лайен изрази благодарност в публикация в платформата X (бивш Twitter), заявявайки, че „дълбоко оценява подкрепата“ и че нейният екип от комисари ще работи тясно с Европейския парламент за справяне с предизвикателствата пред Европа.

Някои депутати предупредиха, че подобни гласувания показват нарастващо недоволство от нейното лидерство и могат да дестабилизират работата на парламента, чиято подкрепа е необходима за приемането на ново законодателство.

След изборите през 2024 г. крайнодесните партии увеличиха влиянието си, вкарвайки в законодателния орган над 100 евродепутати, което прави внасянето на вот на недоверие по-лесно, тъй като са нужни само 72 подписа за стартирането му.

И двата вота критикуваха Фон дер Лайен за това, че е приела „небалансирана“ търговска сделка със Съединените щати и за предложението ѝ за споразумение с южноамериканския блок Меркосур, което според критиците застрашава земеделците и околната среда.

Очаква се споразуменията със САЩ и Меркосур да бъдат подложени на гласуване в Европейския парламент през следващите месеци, като изходът остава неясен.

