„Грийн Иновейшън“ с грантово споразумение с ЕБВР, съфинансирано от ЕС, чрез програмата InvestEU

„Грийн иновейшън“ АД – София, извършващо дейност под търговската марка Hydrogenera, подписа грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), съфинансирано от Европейския съюз чрез програмата InvestEU. Общата стойност на проекта е 15 000 евро (без ДДС), като ЕБВР предоставя грант в размер на 10 500 евро, покриващ 70% от бюджета.

Инициативата е насочена към внедряване на принципите на Lean и Теорията на ограниченията (Theory of Constraints) в производствените и организационните процеси на компанията. Основната цел е повишаване на оперативната ефективност и съкращаване на времето за изпълнение на проекти.

Проектът ще подпомогне на „Грийн Иновейшън“ АД да постигне:

• по-бърза реализация на проектите и по-кратки производствени цикли;

• оптимизация на вътрешните процеси чрез прилагане на Lean и Critical Chain методологии;

• изграждане на култура на непрекъснато усъвършенстване и иновации;

• готовност за мащабиране на производството и посрещане на нарастващото международно търсене на зелени водородни технологии.

„Тази подкрепа от ЕБВР и ЕС е стратегическа крачка към укрепване на нашите производствени и организационни процеси. Вярваме, че чрез подобряване на ефективността ще можем още по-бързо да отговорим на растящото търсене на устойчиви водородни решения в Европа“, коментира Драгомир Иванов, изпълнителен директор на Hydrogenera.

Проектът ще бъде реализиран в партньорство с Improvinn („Великов Компютърс“ ЕООД),

консултантска компания със специализация в Lean трансформация и управленски подобрения.

„Грийн Иновейшън“ АД, действащо под търговската марка Hydrogenera, е единственият производител на електролизьори на Балканите и един от лидерите в сектора на зелените водородни технологии в Централна и Източна Европа, с реализирани над 90 проекта в четири държави.

От 25 август дружеството стана корпоративен член на Hydrogen Europe*, което постави „Грийн Иновейшън“ в центъра на европейската водородна общност. Така то ще има възможност да участва при формирането на политики, разработването на стандарти и участие в съвместни проекти, които ускоряват зелената водородна икономика.

Акциите на дружеството се търгуват на „Българска фондова борса“ от 29 юли тази година. В момента те се търгуват при цена от 20 лева, което оценява компанията на над 93 млн. лева пазарна капитализация.

*Hydrogen Europe е европейска асоциация, представляваща интересите на водородната индустрия и нейните заинтересовани страни и насърчаваща водорода като фактор за общество с нулеви емисии.