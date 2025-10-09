Приходите на TSMC скочиха с 31.4% през септември

Приходите на тайванската TSMC, най-големият производител на полупроводници в света, се увеличиха с 31.4% в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 10.8 милиарда долара.

Паричните постъпления за януари-септември 2025 г. се увеличиха с 36.4% на годишна база, и са на стойност 90.5 милиарда долара. Тези данни са предоставени във финансовите отчети на TSMC.

Въпреки че самата TSMC няма да публикува тримесечните си резултати до 16 октомври,

Ройтерс изчисли приходите на тайванския производител за третото тримесечие

въз основа на данни за юли, август и септември. Според тези изчисления приходите са нараснали с 30% на годишна база, надхвърляйки прогнозите на анализаторите от 32.47 милиарда долара.

Според експерти, анкетирани от Ройтерс, позицията на TSMC остава силна благодарение на стабилния растеж на търсенето на AI чипове.

Акциите на тайванската компания са се повишили с 34% от началото на годината.