Управляващите се разбързаха с предложението на ИТН за затвор и солени глоби за намеса в личния живот

Управляващите скорострелно започнаха да придвижват през парламента законопроекта на „Има такъв народ“ (ИТН), с който се предвижда наказание „затвор“, както и доста солени глоби за престъпления срещу личния живот. Законопроектът, внесен на 7 октомври, беше разгледан и приет на първо четене от парламентарната правна комисия със съдействието на ГЕРБ, БСП, „Възраждане“ и „Ново начало“. Бързането беше толкова голямо, че пленарното заседание беше прекъснато за цял час, за да се свика извънредно заседание на комисията.

Поради краткото време от внасянето на законопроекта нямаше становища по него, а представители на прокуратурата и съда не успяха да присъстват – институции, които ще трябва да прилагат текста, ако бъде приет. Присъстваха само представители на правосъдното министерство, които изразиха пълна подкрепа. Очаква се проектът скоро да влезе в дневния ред на Народното събрание.

Според проекта за „информация за личния живот“ ще се считат данни, свързани с лични, семейни, интимни отношения или здравословното състояние на дадено лице. Публикуването или разпространението на такава информация, без съгласие, ще се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба между 2000 и 5000 лв., а при по-тежки случаи – от 2 до 6 години затвор и глоба от 3000 до 8000 лева.

В мотивите си депутатите на „Има такъв народ“ посочват, че правото на личен живот включва както физически, така и социални аспекти на живота и идентичността на хората. Те смятат, че защитата на това право чрез общия гражданскоправен ред вече не е достатъчна заради развитието на комуникационните технологии, затова предлагат прилагането и на наказателни закони. Целта на предложените санкции е обвиняемите да не се измъкват само с административно наказание, а разследването да разполага с „адекватни механизми“ чрез специални разузнавателни средства.

Въпреки, че текстовете бяха внесени от „Има такъв народ“, формация, която е коалиционен партньор на ГЕРБ, те получиха остри критики от страна на адвокат Бранимир Балачев, който е депутат от партията на Борисов. Той обясни, че според настоящата съдебна практика, ако някой публично каже, че даден човек се е развел или има извънбрачно дете, съдът проверява дали това представлява обида или клевета. Ако твърдението е вярно, съдът оневинява изказалия се. Новите предложения на „Има такъв народ“ обаче предвиждат наказание дори само за публикуване на снимка, без съгласието на лицето, което би довело до несправедливи осъждания.

Депутатът от ГЕРБ подчерта още, че подобна защита вече съществува в Закона за защита на личните данни и че през 2023 и 2025 г. са направени законови промени, които уреждат подобни случаи – включително за разпространение чрез медии и за подбуди, свързани с ксенофобия. Според него четирите категории лична информация, посочени в проекта на „Има такъв народ“, се припокриват и не добавят нищо ново.

Балачев разкритикува и неясния термин „особено тежък случай“, който според него е прекалено разтеглив и може да доведе до злоупотреби. Той предупреди, че ако това престъпление вече не се разглежда по частен ред, а чрез досъдебно производство, ще се претоварят полицията и разследващите органи. Според него действащото законодателство вече урежда тези въпроси, като всеки засегнат има право да заведе дело в шестмесечен срок.

Адела Качаунова от Българския хелзинкски комитет коментира, че предложението ограничава свободата на изразяване на журналистите и че приемането му може да наруши Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Според нея общественият интерес може да надделее над личния живот на определени хора, особено ако става дума за личности в управлението или кандидати за публични длъжности, и в такива случаи журналистите имат право да разпространяват информация, която засяга обществото.