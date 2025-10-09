ИТН поиска затвор и солени глоби за намеса на медии в личния живот

Депутати от „Има такъв народ“ (ИТН) предлагат промени в Наказателния кодекс, които сериозно могат да застрашат свободата на медиите. Те искат въвеждането на наказания, включително затвор, за „престъпления против личния живот“. Освен това предлагат при разследване на такива случаи да се допуска използването на специални разузнавателни средства (СРС) – метод, обичайно прилаган само при тежки престъпления.

Според проекта за „информация за личния живот“ ще се считат данни, свързани с лични, семейни, интимни отношения или здравословното състояние на дадено лице. Публикуването или разпространението на такава информация, без съгласие, ще се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба между 2000 и 5000 лв., а при по-тежки случаи – от 2 до 6 години затвор и глоба от 3000 до 8000 лева.

В мотивите си депутатите от ИТН твърдят, че настоящата гражданскоправна защита на личния живот вече не е достатъчна заради развитието на съвременните технологии и комуникации. Те настояват наказателните мерки да имат превантивен ефект и подчертават, че обвинените не бива да се разминават само с административни наказания.

Относно възможността за използване на СРС, народните представители аргументират предложението си с необходимостта от „ефективни механизми“ за разкриване и доказване на подобни престъпления.