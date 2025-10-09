Световният кодекс за поведение на валутните пазари насърчава прозрачния валутен пазар

Днес всички членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ)*, включително Европейската централна банка (ЕЦБ), обновиха своите Заявления за спазване на Световния кодекс за поведение на валутните пазари, отбелязват от Българската народна банка.

Това показва, че те са силно ангажирани да се придържат към принципите му, когато действат като участници на валутния пазар, да приведат вътрешните си практики и процеси в съответствие с неговите актуализирани принципи, и да подкрепят по-широкото спазване на Кодекса.

С тези Заявления за спазване на Кодекса те подчертават, че принципите на Кодекса са важни за гарантиране на постоянния интегритет и ефективното функциониране на валутния пазар. За да се постигне изцяло целта на Кодекса, централните банки от ЕС призовават всички участници на валутния пазар в техните юрисдикции да се запознаят с актуализирания Кодекс и да подновят своите Заявления за спазване на Кодекса, като подкрепят по този начин неговите цели.

Европейската система на централните банки приветства актуализирането на Световния кодекс за поведение на валутните пазари, което стана през декември миналата година.

Публикуван за първи път през 2017 г.,

Световният кодекс за поведение на валутните пазари очертава глобални принципи на добра практика на валутните пазари, спомагайки за цялост, ефективно функциониране и високи етични стандарти. Световният валутен комитет актуализира Кодекса два пъти – през юли 2021 г. и декември 2024 година. Така се поддържа съответстващ и съобразен с текущото развитие на валутния пазар документ и ще продължи да задава стандарта за добра пазарна практика.

Добре функциониращите финансови пазари облагодетелстват всички пазарни участници и са важни за централните банки, защото те осигуряват ефективното пренасяне на паричната политика към реалната икономика, в крайна сметка носейки полза за цялото общество.

*ЕСЦБ включва Европейската централна банка и националните централни банки на всички държави – членки на Европейския съюз.