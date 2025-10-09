Какво всъщност правят пържените картофи с тялото ви

Те са национален фаворит, но колко често можем да си ги позволяваме – и кои варианти са по-добри за дългосрочното ни здраве?

Разбира се, не е тайна, че пържените картофи съдържат много калории и наситени мазнини – нещо, което не е особено полезно за талията ни и сърдечното ни здраве. Това обаче не спира средностатистическия британец да консумира три порции седмично.

Ако обичате „френски пържени картофи“ (така американските войници ги нарекли по време на Първата световна война), трябва да знаете, че не всички са еднакви. Някои съдържат силно преработени съставки, а други – просто картоф.

Да, те се готвят с олио и сол, но в крайна сметка произлизат от зеленчук, богат на калий, желязо и цинк.

Колко често можем да ги ядем и в какво количество?

„Бих препоръчала да се ограничите до не повече от два пъти месечно, когато става въпрос за дълбоко пържени картофи“, казва Айслинг Пигот, регистриран диетолог и говорител на Британската диетична асоциация.

Домашните или печени във фурна, с кората и овкусени с подправки, а не със сол, могат да бъдат включвани в здравословното меню няколко пъти седмично, добавя тя.

Когато говорим за количество, порцията не бива да надвишава големината на шепа, или около 150 грама. Ако ядете домашни няколко пъти седмично, важно е в останалите дни да включвате пълнозърнести въглехидрати.

Различните видове пържени картофи – подредени от най-вредни към най-здравословни

8. Двойно и тройно пържени

Обичайни в ресторантите – пържени веднъж, охладени и после пържени още веднъж или два пъти. „Поглъщат най-много мазнина и съдържат най-много калории и вредни мазнини“, казва Пиърсън. „Многократното пържене при висока температура създава и повече акриламид.“

7. Картофи от чипсираницата (chip shop chips)

Основният проблем е порцията – средната торбичка съдържа около 380 г, над два пъти повече от препоръчителното количество, а някои достигат и 750 г. „Обикновено се пържат в големи количества олио, използвано многократно“, добавя Пиърсън.

6. Тънки пържени (skinny fries)

„Поради малкия си размер те абсорбират повече олио“, отбелязва Пиърсън. „Освен това имат по-голяма повърхност, където се образува акриламид.“

5. Купешки печени (oven chips)

Има големи различия между марките, но повечето са били предварително пържени преди замразяване. Тъй като след това се пекат, съдържат по-малко олио. Избирайте такива с малко сол и без излишни добавки.

4. Домашно дълбоко пържени

Може да са по-здравословни от купешките, защото вие избирате олиото (авокадово или рафинирано зехтиново), но все пак добавят много калории и акриламид.

3. Домашно пържени в тиган

Използват по-малко мазнина от дълбокото пържене, а вие контролирате порцията и вида на мазнината.

2. Домашно печени във фурна

Един от най-здравословните варианти – обикновено се бланшират и пекат 30 минути с малко олио. Най-добре е да не белите кората, защото съдържа фибри, витамини, минерали и антиоксиданти.

1.Сладък картоф (батат)

Най-здравословният вариант — повече фибри и витамин A, и могат да се пекат с по-малко олио.

„Пържените картофи не са „здравословна храна“, но не е нужно напълно да ги избягваме“, казва Пиърсън. „Ключът е умереността – малки порции, по-рядко и с минимално количество мазнина.“

Най-добрият избор са домашни печени или сладки с малко зехтин.

