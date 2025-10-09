Столичният общински съвет решава дали да отпусне 9 млн. лв. за сметопочистваща техника

Столичният общински съвет (СОС) се събира на заседание в 10:00 ч., за да обсъди доклад на кмета на София Васил Терзиев за даване на съгласие общинското дружество „Софекострой“ да изразходва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. за закупуване на техника за справянето с кризата с отпадъците в София.

Става въпрос за закупуването на сметосъбиращи автомобили, автометачни машини, ръчноводими метачни машини, транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на кофи, малогабаритни автомобили за зимно почистване, мултифункционални автомобили за зимно почистване, които могат да бъдат преоборудвани във водоноски при лятно почистване и друга специализирана техника.

В дневния ред е включено и предложение София да получи безвъзмездна финансова помощ от Банката за развитие на Съвета на Европа за проект, насочен към осигуряване на жилища за уязвими семейства от кварталите „Модерно предградие“ и „Захарна фабрика“.

Очаква се съветът да отпусне средства за ремонт на покривите на болницата за рехабилитация на деца с церебрална парализа „Св. София“ и на сградата на „ДКЦ XV – София“.

Обсъждани ще бъдат и промени в наредбата за преместваеми обекти, рекламни и декоративни елементи на територията на общината.

Съветът ще разгледа и предложение за присъединяване на София като пълноправен член към международната мрежа „Световен форум за култура на градовете“ (WCCF).

Накрая ще бъде утвърдено решението за присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община“ на националния мъжки отбор по волейбол на България – състезатели, треньори, физиотерапевти и членове на екипа.