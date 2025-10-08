РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Екипи от четири столични района се включват в чистенето на боклука в „Люлин“ и „Красно село“

Специализираните екипи на четири столични района се включват в работата по почистване в „Люлин“ и „Красно село“, съобщиха от Столичната община. Екипи от районите „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Красна поляна“ ще подпомогнат кризисната работа по почистването, осигурявайки камиони и товарачи с щипка.

В дейностите ще участват и екипи на общинските предприятия „Гробищни паркове“ и „Паркове и градини“. Общинското дружество „Софекострой“ осигури камион, с който днес се почиства районът на болница „Пирогов“ и кв. „Крива река“.

От Столичната община благодарят на всички доброволци в „Красно село“ и „Люлин“, които помагат с товаренето и разтоварването на отпадъци до точките, на които са разположени големите контейнери.

От общината припомнят, че 12 камиона работят от днес в двата района. Две стандартни сметосъбирачки са вече включени в графика, което значително облекчава екипите, тъй като ускорява извозването. Днес и утре се очакват допълнителни пет сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

От 4 октомври в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване.

Вместо подкрепа от държавата, Столичната община получи предписание от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) да извърши почистване в районите „Люлин“ и „Красно село“, информират от общината. Предписанието е издадено след самосезиране на инспекцията по повод медийни публикации.

