Постигнато е споразумение за първата фаза от предложения от САЩ мирен план за Газа

Американският президент Доналд Тръмп обяви в Truth Social, че е постигнато споразумение между Израел и „Хамас“ по първата фаза от предложения от САЩ мирен план за Газа.

По думите на Тръмп на 13 октомври израелските заложници, държани в плен от палестинското движение „Хамас“ ще бъдат освободени и ще се върнат у дома. Тогава и Израел ще изтегли войските си зад „договорената линия“.

„Докато си говорим, се случват толкова много неща, за да се гарантира освобождаването на заложниците. Всички те ще се върнат в понеделник. Включително телата на загиналите“, обяви Тръмп в интервю за Fox News.

В плана за мир, който се състои от 20 точки, е записано, че ивицата Газа в обозримо бъдеще „ще има временно преходно управление начело с технократски, аполитичен палестински комитет, който ще отговаря за осигуряването на ежедневното функциониране на обществените услуги за хората в Газа“.

Планът, който беше подкрепен от държави от Близкия изток и арабските страни, беше представен на представителите на „Хамас“ в края на миналия месец от посредници от Катар и Египет.

Въпреки че и Катар и Египет – заедно с няколко нови западни държави, които са част от 157-те от 193-те държави членки на ООН, които признават палестинската държава, в плана не се казва точно какъв ще е начинът за нейното установяване.

В плана се предвижда и няколко експерти, които са помогнали за раждането на няколко от процъфтяващите съвременни градове чудо в Близкия изток, да разработят план за икономическото възстановяване на Газа.