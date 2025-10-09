Комисия ще гласува премахването на президентския указ за назначаването на шефове на служби

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще гласува на второ четене промени в закона, предложени от управляващите, които целят да изключат президента от процеса по назначаване на председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Технически операции“ (ДАТО).

Според новите правила, ръководителите на тези служби ще се избират от парламента с мнозинство, вместо да бъдат назначавани с указ на президента по предложение на правителството, както е било досега.

Управляващите също така набързо приеха на две четения промени в Закона за ДАНС, които позволиха назначаването на Деньо Денев за директор на агенцията.

Президентът остро разкритикува тези действия, като ги определи като „удар по демокрацията“ и призова гражданите да реагират.