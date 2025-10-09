СОС единодушно подкрепи Васил Терзиев за спешен заем до 9 млн. лв. за справяне с кризата с боклука

Столичният общински съвет (СОС) одобри предложението на кмета Васил Терзиев за отпускане на заем от 9 млн. лв. на общинското дружество „Софекострой“. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на механизирана техника за сметопочистване. Решението беше прието единодушно, като само един съветник от групата „Синя София“ гласува против.

Със заема от 9 млн. лв. ще бъде закупена различна техника за почистване на столицата – сметосъбиращи камиони, автометачни и ръчноводими метачни машини, превозни средства за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на контейнери, както и малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване. Част от тях ще могат да се преоборудват според сезона – например снегопочистващите машини ще се използват и като водоноски.

В доклада се подчертава, че тази мярка цели да подобри ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и да повиши качеството на услугите по чистотата в София. Средствата ще бъдат осигурени чрез заем със срок до 60 месеца и 24-месечен гратисен период за погасяване на главницата и лихвата, като лихвеният процент е основният плюс един пункт (1,81% към 1 октомври 2025 година).

Според вносителите на доклада – общинските съветници Борис Бонев, Диана Ангелова и Георги Зографски, закупуването на новата техника ще увеличи капацитета на „Софекострой“ и ще осигури по-бързо и по-качествено почистване на улиците и обществените пространства в столицата.