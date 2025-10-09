Проточилият се военен сблъсък между Москва и Киев носи ползи за САЩ, но има и значителен негативен ефект

Продължаваме с втората част от представянето на основните идеи от доклада на корпорация РАНД*, публикуван на 12 февруари 2023 г., озаглавен „Как да бъде избегната продължителна война? Политиката на САЩ и траекторията на руско-украинския конфликт“. В първата част се разглеждат различните варианти за развитието на войната в Украйна и как Америка би могла да повлияе на хода й, ръководейки се от своите собствени интереси.

Продължителност на военния конфликт в Украйна

Ние не знаем колко ще продължи този конфликт. Някои предполагат, че ще бъде разрешен посредством преговори до края на 2023 година. Други твърдят, че ще продължава години…

Освен че по-продължителният конфликт може да позволи на ВСУ да отвоюва повече територии, продължителността на конфликта има и други положителни последици за интересите на САЩ. Колкото и цинично да звучи, проточилият се военен сблъсък носи потенциални ползи за САЩ. Докато са ангажирани с войната в Украйна руските сили няма да могат да застрашават други страни.

Също така, продължителният конфликт ще упражнява натиск върху европейските правителства да продължат да намаляват енергийната си зависимост от Русия и да харчат повече за своята отбрана, което вероятно в дългосрочна перспектива ще снижи военните разходи на САЩ за Европа.

Но дълготрайният военен конфликт в Украйна има и съществени негативни ефекти с оглед интересите на САЩ. По-продължителите военни действия ще доведат до нови човешки жертви, масова миграция и страдания на мирното население на Украйна. Проточването на конфликта оставя открита възможността Русия да сведе до нулата успехите на Украйна, постигнати на бойното поле през 2022 година. Проведената мобилизация може да стабилизира състоянието на руската армия и да й позволи да започне настъпление през 2023 година. След определено време може да се окаже под въпрос интензивността на оказваната от западните съюзници военна помощ на Украйна. Известно е, че запасите от много видове въоръжения в Европа и САЩ се изчерпват. Следователно, има основания да се съмняваме, че продължителният военен конфликт ще доведе до нови печалби за Украйна, възможни са и загуби.

С течение на времето разходите на САЩ и на ЕС за запазване икономическата платежоспособност на украинската държава ще нарастват, тъй като конфликтът води до спад на инвестициите и производството. Украинските бежанци не могат да се върнат в страната, в резултат на което данъчните постъпления и икономическата активност спадат до значително по-ниско ниво, отколкото преди войната. Кампанията на Русия за унищожаване на жизнено важната инфраструктура на Украйна създава сериозни дългосрочни проблеми за продължаването на нейните военни действия и за възстановяването на икономиката, а в същото време съществено повишава потребностите на Киев от масирана икономическа помощ, предоставяна от САЩ и техните съюзници.

Продължаването на украинския конфликт ще води до поддържане и вероятно до нарастване на предизвиканите от него глобални икономически сътресения. Началото на конфликта предизвика рязък скок на цените на енергоносителите, което на свой ред подсили ръста на инфлацията и забавянето на икономическия растеж в целия свят. Очаква се тези тенденции да засегнат най-силно Европа. Само ръстът на цените на енергоносителите може да предизвика нарастване на смъртността в Европа с почти 150 хил. души през зимата на 2022-2023 г. (4,8% над средностатистическата). Конфликтът същевременно допринесе за изостряне на проблемите с продоволствената сигурност в целия свят. Украинският износ на зърнени и маслодайни култури спадна до 50-70% от довоенното равнище за периода от март до ноември 2022 г., отчасти заради руската морска блокада и атаките срещу енергийната инфраструктура.

Освен икономическите последици за Украйна, Европа и целия свят, продължителният украински конфликт ще има последици и за външната политика на САЩ. Ще остава ограничена способността на САЩ да се съсредоточат на други свои глобални приоритети, преди всичко – на съперничеството с Китай. Двустранното или многостранно взаимодействие (да не говорим за сътрудничество) с Русия по въпроси от ключово значение за САЩ става крайно трудно. Например, докато трае украинският конфликт, остават крайно неясни перспективите на преговорите за нов договор за стратегическите нападателни въоръжения (старият изтича през 2026 г.) В глобален мащаб запазващото се високо напрежение в отношенията с Русия както досега ще нанася вреда на работата на многостранните институции като Съвета за сигурност на ООН и ще ограничава възможностите за колективен отговор на общите предизвикателства. Задълбочаването на военното сътрудничество между Русия и Иран (в момент, когато Иран се отказва от своите ангажименти за ограничаване на своята ядрена програма) предполага, че Москва може да играе по-активна негативна роля по такива въпроси, като неразпространението на ядреното оръжие. Вашингтон има дългосрочен интерес Москва да не изпада в пълно подчинение от Пекин. По-продължителният конфликт, който засилва зависимостта на Русия от Китай, може да даде преимущества на Пекин в конкуренцията му със САЩ.

Накрая, продължителността на военните действия е пряко свързана с двата разгледани по-горе варианта на ескалация (възможно прилагане на ядрено оръжие от Русия и възможен конфликт между Русия и НАТО). Докато украинският конфликт продължава, рискът от двете форми на ескалация остава висок. Когато войната в Украйна приключи, този риск рязко ще спадне. Поради това заинтересуваността на САЩ от минимизиране на рисковете от ескалация води до засилване на заинтересуваността от избягване на продължителен конфликт.

Накратко, негативните последици от продължителен конфликт в Украйна (от постоянния висок риск от ескалация до икономическите щети) многократно превишават възможните ползи.

Форми на прекратяване на конфликта – последици за интересите на САЩ

Тъй като абсолютна победа на някоя от страните в украинския конфликт е малко вероятна, по-скоро в някакъв момент той ще бъде прекратен по пътя на преговорите. Но ако отчитаме днешните тенденции, перспективите за такова договаряне в близко бъдеще не са големи. Постигането на политическо регулиране може да се окаже по-трудно, отколкото прекратяване на огъня, тъй като последното ще бъде тясно фокусирано върху поддържане на режима на прекратяване на огъня, а не върху решаване на целия кръг спорни въпроси между Украйна и Русия.

Макар и ограничени, наличните данни показват, политическото регулиране е по-трайно от договореността за примирие. Това е съвсем логично. Политическото регулиране засяга коренни разногласия между двете страни и основни аспекти на спора между тях. След неговото постигане остават по-малко проблеми, заради които би било нужно да се воюва в бъдеще, в допълнение възникват ползи от мира и за двете воюващи страни. В случая с руско-украинския конфликт регулирането би могло да създаде възможност за по-широки преговори относно условията за регионална стабилност, чрез което да се ограничат перспективите за възникване на конфликти в други точки от периферията на Русия. Тъй като изглежда правдоподобно различията относно архитектурата на сигурността и по-широко обхватния регионален ред да представляват ключов фактор на поведението на Русия, договореността, сложила край на войната, която третира тези въпроси, може да се окаже по-трайна.

Затова, при равни други условия, политическото регулиране отговаря в по-голяма степен на интересите на САЩ, отколкото примирието, тъй като може да доведе до по-стабилен мир. Освен това, политическото регулиране може да стане първа стъпка към решаването на по-широки регионални проблеми и снижаване на вероятността от възникване на криза между Русия и НАТО. Ако интензивността на съперничеството в Европа бъде по-управляема, а рискът от възобновяване на военния конфликт в Украйна – по-нисък, САЩ ще могат да преразпределят ресурсите в съответствие със своите стратегически приоритети, а Украйна ще може да се възстанови икономически при по-малка помощ отвън. Но нивото на враждебност между Русия и Украйна (а също и между Русия и Запада), наблюдавано към края на 2022 г., прави политическото регулиране много по-малко вероятно, отколкото сключването на примирие.

Превод от английски (със съкращения): Александър Маринов

* Корпорация РАНД е американска неправителствена организация, един от най-влиятелните аналитични центрове в САЩ. Финансира се в значителна степен от федералното правителство, а също от големите оръжейни компании. Смята се, че е в тясна връзка с висшите кръгове на разузнавателната общност и въоръжените сили.