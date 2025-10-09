Възобновяемата енергия за първи път надмина въглищата в световното производство

През първите шест месеца на 2025 г. възобновяемите енергийни източници са генерирали повече електроенергия от въглищните електроцентрали за първи път, според доклад на британския мозъчен тръст Ember. Общото производство от слънчеви, вятърни и други възобновяеми електроцентрали достигна 5072 TWh, което е увеличение със 7.7%, докато производството на електроенергия от въглища спадна до 4896 TWh.

Делът на възобновяемата енергия в световното производство се увеличи до 34.3%, надминавайки дела на въглищата (33.1%). Слънчевата енергия допринесе най-много, добавяйки рекордните 306 TWh (увеличение с 31%).

Китай добави повече от половината от новите мощности,

докато САЩ и ЕС представляват още една четвърт.

Авторите на изследването отбелязват, че в Европа и САЩ употребата на изкопаеми горива временно се е увеличила поради високото търсене на енергия, докато в Индия и Китай слънчевите и вятърните електроцентрали са успели да се справят с търсенето.

„Фактът, че възобновяемата енергия е изпреварила въглищата за първи път, е исторически момент.

Сега трябва да увеличим инвестициите във вятърни, слънчеви и технологии за съхранение, за да гарантираме, че всеки има достъп до чиста и надеждна електроенергия“, коментира Соня Дънлоп, ръководител на Глобалния съвет за слънчева енергия.