Очаква се постепенно засилване на търсенето на офис пазара в Европа

Активността на офис пазара в Европа запазва своя възходящ тренд, като обемът на новонаетите площи през първото полугодие е с 1.7% по-висок спрямо година по-рано и достигаобщо 5 млн. кв. метра. Този ръст леко надхвърля средното ниво за последните пет години и подхранва умерено позитивните нагласи за растеж в сектора. Това показват данните от доклада за пазара на офис площи на международната консултантска компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield, представлявана в България от Forton.

„София е в крак с повечето тенденции, изтъкнати в най-новия доклад на Cushman & Wakefield за Европа. Основните параметри на пазара като новоотдадени площи, първокласни наеми, коефициент на свободни площи и доходност на инвестициите се движат в същата посока, а в някои случаи и с много сходно темпо. Например, през второто тримесечие на 2025 г. новоотдадените площи в столицата са нараснали с 4.6% на годишна база спрямо 2.3% в Европа““, коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield | Forton. „При наемите ситуацията е аналогична, в София отчитаме постепенно покачване в топ сградите в централната градска част в последните дванадесет тримесечия, докато в Европа това покачване е в ход от седемнадесет тримесечия.“

Отвъд сухата статистика и у нас, и на целия континент се наблюдава засилен стремеж на работодателите да увеличат времето, което служителите прекарват в офиса, за сметка на работата вкъщи.

Свободните офис площи в Европа намаляват дела си през второто тримесечие на 2025 г.,

като той вече е малко под 9.7% – резултат, който може да се окаже повратна точка. С изключение на краткото подобрение през първото тримесечие на 2020 г., това е първият спад от третото тримесечие на 2019 г. насам или преди началото на пандемията. Общият обем на свободните площи е намалял с 0.4% до 31.3 млн. кв. метра.

Над половината (56%) от наблюдаваните пазари в Европа отчитат намаление на свободните площи през тримесечието, в сравнение с 47% през четвъртото тримесечие на 2024 г. и 38% година по-рано. Все пак, тъй като много нови проекти се очакват да бъдат завършени през втората половина на годината, това може да окажe натиск в посока увеличение на свободните площи, ако краткосрочното търсене не се засили съществено.

Инвеститорите подхождат предпазливо към строителството на нови проекти.

В края на второто тримесечие на 2025 г. общо 10.2 млн. кв. м офис площи са били в процес на изграждане, което е намаление от 17% спрямо миналата година. Същевременно, на фона на спада на новите проекти се наблюдава устойчив ръст на обема предварително отдадени офиси, който достига 47% – най-високата стойност от четвъртото тримесечие на 2015 г. насам. Потенциално, тези развития биха могли да се превърнат в още един стимул за повишаване на наемите.

Ръстът на наемите за първокласни офиси остава стабилен – 4.2% на годишна база.

Нивата на Стария континент нарастват устойчиво вече 17 поредни тримесечия.

Доходността от първокласни офиси в Европа се понижава вече четири поредни тримесечия. В края на второто тримесечие тя е 5.4% в сравнение с 5.47% в началото на годината и 5.53% преди 12 месеца.

Инвестициите в офис площи са се свили леко (-2% спрямо първото полугодие на 2024 г.) до 20 млрд. евро – доста под петгодишната средна стойност от 38 млрд. евро.

„Една положителна разлика, която се забелязва в България, е засиленият инвестиционен интерес и активност. Докато общият обем на инвестиционните сделки с офис активи в Европа в първата половина на 2025 г. се е свил с 2% на годишна база, у нас отчитаме ръст, който се измерва в пъти – тъй като първата половина на миналата година беше един от най-слабите инвестиционни периоди в страната. Към средата на 2025 г. обемът на сделките с офис активи в България надхвърли 100 млн. евро“, отбелязва Явор Костов управляващ партньор на Cushman & Wakefield | Forton.