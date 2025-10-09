Асен Василев за Борисов и Пеевски: Дуото по художествена гимнастика мина към съчетание с бухалки

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи действията на прокуратурата, която привика заместник-кмета по екологията Надежда Бобчева и директора на завода за преработка на отпадъци Николай Савов, като „абсолютен скандал“. Той заяви пред медиите в Партийния дом, че умишлено се пречи на Столична община.

Бившият финансов министър увери, че кризата ще бъде преодоляна и че ще се справят с изнудвачите. Той отбеляза, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вчера е заявил, че ще помага, но днес прокуратурата започнала „да помага“, като викала хората, които организират почистването в София. По думите му „дуото по художествена гимнастика“ вече е преминало към „съчетанието с бухалки“.

Николай Денков на свой ред припомни случая със завода за барут, който бил блокиран с едно решение на Държавната агенция „Национална сигурност“. Той добави, че сега „бухалките“ са извадени за сделката с „Лукойл“.

Бившият премиер коментира, че апетитите на Делян Пеевски към „Нефтохим Бургас“ са отдавна. Според него лидерът на „Ново начало“ иска да контролира стратегически актив, от който зависи функционирането на цялата държава. „С едноличен контрол могат да се повишат цените на горивата и дори да падне правителство“, подчерта Денков пред медиите в кулоарите на парламента.

Депутатите от „Продължаваме промяната“ казаха, че в момента съществува механизъм за скрининг, чрез който държавата може да контролира стратегически обекти, като този контрол включва и Брюксел. С промените в регламентите обаче ролята на Брюксел се заобикаля.

От партията се опасяват, че Делян Пеевски може да доведе до фалит и рафинерията, както в миналото е фалирал лавките, към които имал афинитет.